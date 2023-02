Sérine et le "Comedy Love" : "Dites aux gens que vous les aimez"

Accrochez-vous ! Sérine Ayari dit souvent tout haut ce que tout le monde pense tout bas. Originaire de Flandre, l'humoriste et chroniqueuse belge est connue pour son franc parler légendaire qu'elle partage le mercredi dans la matinale de Tipik avec Lara, Audrey, Marco et François !

Cette semaine, Sérine a fêté la Saint-Valentin en proposant plusieurs spectacles dans le cadre du "Comedy Love" :

Hier c'était la Saint-Valentin et j'ai joué six spectacles différents via le concept du "Comedy Love". Je suis épuisée mais qu'est-ce que j'en ai vu des couples ! Au spectacle de 18h, tu as les jeunes couples... 19h, ce sont les trentenaires et à 20h, ce sont les couples qui ont des enfants adolescents...