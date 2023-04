Serine : "C’est dur de rencontrer ses idoles"

Accrochez-vous ! Serine Ayari dit souvent tout haut ce que tout le monde pense tout bas. Originaire de Flandre, l’humoriste et chroniqueuse belge est connue pour son franc-parler légendaire qu’elle partage le mercredi dans la matinale de Tipik avec Lara, Audrey, Marco et François !

Aujourd’hui, c’est l’anniversaire de Pharell Williams, l’idole de Serine. Même si elle l’adore, elle ne veut jamais le rencontrer par peur de vivre des mauvaises expériences, comme ça a été le cas d’une de ses amies. Elle bossait dans la mode et a eu l’occasion de collaborer avec son idole (indice : rappeur qui a eu plusieurs enfants avec Kim Kardashian).

Elle commence à bosser avec lui et dès le premier jour, il commande des meufs. Deuxième jour, il arrive 7h en retard. Et en plus il pue ! Troisième jour, il pue doublement, et le quatrième il décide de retourner à Los Angeles. Elle était trop déçue. Elle a arrêté de bosser dans la mode et maintenant elle vend des bougies en forme de poulpe. Il lui a ruiné sa life !