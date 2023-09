Seriez-vous prêts à vous faire tatouer pour voyager gratuitement en transport en commun ?

Se faire graver dans la peau le nom d’un ticket vous permet de voyager gratuitement toute l’année à bord des transports en commun… La démarche a de quoi surprendre, et pourtant elle a bel et bien été proposée à des festivaliers autrichiens cet été.

Cela fait de nombreuses années que diverses marques, y compris des restaurants, promettent des menus gratuits à ceux qui oseront s’ancrer dans la peau le nom d’un burger comme, en 2021, la chaîne de restaurants californienne Farmer Boys qui fêtait ses 40 ans.

La démarche est-elle plus louable si elle permet de réduire l’empreinte carbone de ses déplacements, en l’occurrence en privilégiant les transports en commun ? C’est tout l’enjeu du KlimaTicket mis en place par le gouvernement autrichien en 2021. Pour seulement trois euros par jour, on peut monter de façon illimitée dans les bus, les trains et autres transports publics. Environ 245.000 personnes ont adhéré à cette initiative présentée dans le cadre d’un plan mobilité consistant à atteindre la neutralité carbone d’ici 2040. L’Autriche ambitionne notamment de réduire de 16% l’utilisation de la voiture individuelle.