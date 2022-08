Seriez-vous prêt à passer 4 heures par jour dans le metaverse ?

Une majorité des participants de l’enquête (55 %) ont également déjà entendu parler de plateformes qui posent les jalons du metaverse comme Roblox, Fortnite et Decentraland. Près de 30% d’entre eux s’y sont même essayés. Plus surprenant encore, ils s’attendent à consacrer beaucoup de temps à ces mondes virtuels dans un futur proche. Les millénnials et les membres de la génération Z affirment qu’ils y passeront plus de 4 heures par jour dans 5 ans.

La génération X, née entre 1960 et 1980, s’attendent à y consacrer 3,6 heures par jour contre 1,8 pour les baby-boomers.

Mais qu’y feront-ils ? Beaucoup de choses, si l’on en croit le rapport de McKinsey. Le shopping reste l’activité la plus plébiscitée dans le metaverse par les personnes interrogées, suivi par la téléconsultation médicale et les cours en ligne. Seuls 37% des répondants s’imaginent participer à une réunion de travail dans le metaverse et 28% y faire des rencontres amoureuses. L’ère du cyber-love n’est pas pour demain.