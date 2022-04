Seriez-vous d’accord de vivre avec un cœur de cochon ?

Mourir sur une liste, dans l’attente d’une greffe d’organe. C’est malheureusement la triste réalité que connaissent certains malades aux organes défaillants, à cause du manque de donneurs. Une situation de pénurie qui donne lieu à de nombreuses dérives, telles que le trafic et le marché noir des organes humains, le plus souvent organisés dans les pays pauvres : des personnes sont enlevées et séquestrées pour leur prélever des organes, qui sont ensuite revendus au prix fort.

Comment pallier cette pénurie et contrer les réseaux mafieux ? Depuis des décennies, les chercheurs s’efforcent de trouver des solutions de transplantation innovantes, notamment en ce qui concerne la greffe de cœur.