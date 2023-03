Séries Mania : cortège de stars et génériques symphoniques pour l’ouverture

La cérémonie a également été l’occasion pour Laurence Herszberg, la directrice générale du festival, d’avoir une "pensée" pour "tous les Ukrainiens", dont la productrice Julia Sinkevych, présidente du jury international l’année dernière "alors que la guerre venait d’éclater". "Je voudrais y associer le peuple iranien, saluer le courage extraordinaire des femmes iraniennes et avoir une pensée plus qu’émue et solidaire pour les femmes afghanes", a-t-elle ajouté. Plus tôt dans la soirée, Brian Cox et sa femme avaient également témoigné leur soutien au mouvement de révolte des femmes en Iran, l’épouse de l’acteur arborant une écharpe sur laquelle on pouvait lire le slogan "Femmes, vie, liberté".

Le pays sera d’ailleurs représenté pour la première fois en compétition internationale avec la série The Actor, qui figure parmi les neuf productions que devra départager le jury présidé par Lisa Joy, la co-créatrice de Westworld. Épaulée notamment d’Emmanuelle Béart ou du scénariste britannique Chris Chibnall (Doctor Who, Broadchurch), la successeure de Julia Sinkevych se penchera également sur la série franco-américano-japonaise Les gouttes de Dieu, la britannique Best interests, l’américano-britannique The Power, la franco-belge De grâce, l’espagnole Mentiras Pasajeras, la grecque Milky way, l’israélienne Red Skys et la norvégienne The Fortress.