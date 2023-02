Séries et cinéma en Afrique : à l’ouest, le renouveau

Toute l'équipe a appris le métier sur le tas. Souleymane Camara, 29 ans, touche à tout. Interprète dans la série, il rêve de passer derrière la caméra, "c'est par la pratique que j'apprends", déclare-t-il.

Il travaille pour Marodi, fer de lance de la production sénégalaise et ouest-africaine de séries. Lancée en 2015, l'entreprise s'est d'abord spécialisée dans le digital avant de migrer sur la plateforme YouTube, où elle compte plus de 4,8 millions d'abonnés et revendique plus de 20 millions de vues chaque mois.

Son modèle économique s'appuie sur son contenu local et des spots publicitaires qui génèrent des millions de vues. Sa clientèle est féminine à 56% et composée à 70% de 18-34 ans. Ses partenariats avec des chaînes télé sénégalaises et des distributeurs internationaux comme Canal+ et Amazon Prime lui assurent une grande visibilité, comme pour la série à succès Maîtresse d'un homme marié.

"L'ambition de Marodi, c'est d'être producteur de contenus pour toute l'Afrique et la diaspora", dit à l'AFP Julia Cabrita Diatta, directrice commerciale et marketing. Aujourd'hui, 60% de ses consommateurs sont au Sénégal, 20% ailleurs en Afrique, 8% en France.

"On observe en Afrique francophone un décollage de la production en quantité, porté par le Sénégal et la Côte d'Ivoire, et des budgets qui ont énormément augmenté", explique Pierre Barrot, chargé de programme audiovisuel à l'Organisation internationale de la francophonie (OIF).

Ainsi, les séries au format 52 minutes sont passées d'une douzaine d'épisodes en 25 ans (1992-2017) à une centaine d'épisodes en 5 ans (2018-2022), impulsées principalement par Canal+ et TV5 Monde qui en assurent la diffusion régionale.

Ce format demeure moins vu localement que les classiques 26 minutes, aux thèmes le plus souvent sentimentalo-familiaux (le triptyque polygamie/adultère, héritage, sorcellerie) ou comédie policière.