Série: Pourquoi "The Wire" c'est génial ?

C’est vain, c’est subjectif, ça change tout le temps… Bref, ça n’a aucune valeur, voire aucun sens, mais on cite souvent " The Wire " comme la meilleure série de tous les temps. Pourtant, elle n’a pas récolté le nombre effarant de vues d’un " Stranger Things " ou d’un " Game of Thrones ".

Encore aujourd'hui, c'est une série qui fait l'objet d'études universitaires un peu partout dans le monde.

La série raconte une ville : Baltimore, une sorte de Charleroi à l’américaine. Une ville minée par les délocalisations, le chômage et surtout la drogue.