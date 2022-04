Série : L'histoire pas si classique des chansons cultes

En 2006, la troupe des Enfoirés prend comme hymne " Le temps qui court " d’Alain Chamfort. Une chanson que Chamfort a lui-même reprise et adaptée en français au départ du titre " Could it be Magic " de Barry Manilow et Adrienne Anderson, popularisée par Donna Summer dans un style disco en 1976. Mais, cette chanson n’aurait-t-elle pas des airs de Chopin ?