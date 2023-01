Série : Jean-Pascal Zadi face à l'Elysée dans "En place"

Sorti, il y a à peine une semaine sur Netflix, la série "En place" fait déjà parler d'elle. La nouvelle série crée par Jean-Pascal Zadi et François Uzan c’est le nouveau blast de bonne humeur, bienvenue en ce début d’année.

"En place", c’est l’histoire d’un éducateur de banlieue – Stéphane Blé (joué par Jean-Pascal Zadi) – qui va se retrouver dans une sauce incroyable : presque sans faire exprès et surtout sans y croire complètement, Stéphane Blé se retrouve en lice dans la course à l’élection présidentielle française.

Comment ? Un coup de gueule qui n’est pas passé inaperçu.

Alors que le maire de sa ville et candidat en course pour le poste suprême, Eric Andrei, joué brillamment par notre Benoît Poelvoorde national, vient faire sa tournée médiatique dans son quartier, l’éducateur Stéphane Blé le prend à partie. Il lui reproche de se prétendre de gauche uniquement en période électorale mais de ne rien faire pour la population défavorisée qui galère de son quartier.

On est à l’ère des chaînes d’info en continu et des réseaux sociaux. Cette scène devient publique et virale. Et après plusieurs débats en plateau avec des experts relatifs et un sondage, la question est posée : et si Stéphane Blé devenait candidat à la présidentielle ? Et si la France avait enfin son premier président noir ?

Une satire de la politique française

C’est ainsi qu’on plonge dans une satire complètement loufoque et hilarante autour de la vie politique française. Les politiciens véreux et tous mouillés jusqu’au cou dans des affaires de clientélisme voire de corruption. Une classe politique pour laquelle être de droite ou de gauche est plus une question d’opportunisme électorale que d’opinions. Des directeurs de campagne pas toujours malins. Des médias qui courent après la punchline plutôt que l’analyse. Et un Stéphane Blé qui se cherche une mesure phare en même temps qu’il se cherche des parrainages et qui avancent sans trop y croire lui-même. Un Stéphane Blé qui vit encore chez sa mère, kiffe le hip-hop et s’y est même essayé dans des clips pas forcément de bon goût… Bref l’anti-héros par excellence.

Le style Zadi

Un anti-héros avec lequel on rit. Fort ! Et, avec l’écriture fine du scénario on rit sans se lasser. Aucun faux pas à noter, on est dans la satire loufoque qui reste juste du début à la fin. Avec, quand même à noter, un petit creux dans le rythme vers la fin avant de reprendre pour le dernier épisode et juste à temps pour nous donner envie de voir une saison 2.

Ça, c’est en quelque sorte le style Zadi. C’est l’autre point positif de cette série. Elle s’inscrit clairement dans une sorte de continuité de style avec le film "Tout simplement noir", également de Jean Pascal Zadi, et pour lequel il a remporté un César. Un sens de l’humour a mi chemin entre l’absurde, la vanne et la satire, un message politique finement amené et un héros un peu gauche mais attachant. Bref, juste du feel good intelligent et bien dosé.

Un casting carré

L’autre atout indéniable de "En place", c’est aussi et clairement son casting. En plus de Jean Pascal Zadi, on retrouve également un parfait politicien véreux joué très justement par Benoît Poelvoorde, accompagné par un directeur de cabinet jeune et qui a les dents qui rayent le parquet endossé par l'humoriste Panayotis Costas.

Et ce n’est pas tout, on salue la prestation d’Eric Judor qui s’embarque entièrement dans le rôle de William Crozon, le directeur de campagne opportuniste hilarant dans son rôle de petite fouine politicarde qui n’aime pas trop se salir mais reste prêt à tout pour un poste dans le prochain gouvernement. Espiègle et malicieux, le rôle du méchant aussi gauche que son anti-héros est taillé à la perfection pour Eric Judor.

Enfin, mention spéciale pour Fadily Camara qui embrasse le rôle de la femme de Séphane Blé à la perfection, avec un jeu très juste du début à la fin et qui sait, elle aussi, apporter sa touche d’humour bien elle.

C’est réellement tout le casting qui fait de "En place" un cocktail détonnant !