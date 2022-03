Série documentaire du journaliste ultra-subjectif : Louis Theroux

Episode 1 : croyances à la dérive

Dans le premier épisode de cette rétrospective de sa carrière, Louis revient sur ses premiers documentaires et explore comment les croyances les plus ferventes de certaines personnes peuvent les mettre en conflit avec la société dominante. Depuis ses épisodes sur les survivalistes et les ovnis, jusqu'à son désormais célèbre documentaire sur la résistance aryenne blanche en Californie (Louis and the Nazis), Louis a toujours été attiré par ceux dont les croyances semblent inhabituelles, confuses ou, dans certains cas, contradictoires, voire odieuses.

Louis retrouve Lamb et Lynx, anciens membres du groupe pop nationaliste blanc Prussian Blue. Ils ont depuis rejeté leur passé et pensent que leur histoire donne l'espoir que même les plus endoctrinés peuvent changer leurs croyances.