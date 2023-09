Serie A : suivez le derby Inter Milan - AC Milan, duel du haut de tableau (Direct commenté 18H)

C'est l'une des affiches de la saison en Serie A : le derby entre l'Inter Milan et l'AC Milan, programmé samedi à 18H00, est le match le plus attendu de la 4e journée du championnat italien de football.

D'autant que la 238e édition du derby de la Madonnina est cette année un choc entre le leader (l'Inter) et son dauphin (l'AC), seules équipes à avoir réussi un carton plein après trois journées. Les Interistes ont pris le meilleur sur Monza (2-0), Cagliari (0-2) et la Fiorentina (4-0). De son côté, l'AC s'est imposé face à Bologne (0-2), contre le Torino (4-1) et l'AS Rome de Romelu Lukaku (1-2).

Qui va empocher ce derby entre les visités de l'Inter et les visiteurs de l'AC ? Réponse dès 18H ce samedi.