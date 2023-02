Serie A, suivez le derby Inter - AC Milan : combien de Belges au coup d'envoi ? (Direct commenté 20H45)

L'AC Milan arrive en piteux état au derby contre l'Inter pour le compte de la 21e journée de Serie A, deux semaines et demie après sa défaite 3-0 contre les Nerazzurri en Supercoupe d'Italie.

Le champion en titre reste sur six matches sans victoire et surtout trois déroutes spectaculaires, en Supercoupe puis contre la Lazio Rome (4-0) et Sassuolo (5-2) en championnat. Sans défense, le voilà, avant ce week-end, repoussé à la cinquième place (à égalité de points avec la Lazio, 3e, et l'Atalanta, 4e), à deux points de l'Inter, nouveau dauphin de Naples. L'entraîneur Stefano Pioli est sous forte pression, à moins de deux semaines de la réception de Tottenham en Champions League.

La question, côté belge, est de savoir combien de compatriotes prendront part à cette partie. Un candidat chez les intéristes (Romelu Lukaku), quatre dans l'autre camp (Charles De Ketelaere, Divock Origi, Alexis Saelemaekers et Aster Vranckx).