Serie A : partage entre l’Inter et Naples lors du choc de Serie A, une poignée de minutes pour Mertens

Pas de vainqueur entre le Napoli et l’Inter dans le choc au sommet de la 25e journée de Serie A samedi soir. Les deux clubs se sont en effet neutralisés 1-1 après un penalty de Lorenzo Insigne (7e) et une frappe sous la barre d’Edin Dzeko (47e). Un partage qui arrange surtout l’AC Milan.

Les Rossoneri (3es avec 52 points) ont en effet l’occasion de passer en tête du championnat en cas de victoire dimanche contre la Sampdoria. L’Inter (54 points) est donc menacé même s’il compte un match de moins que ses deux poursuivants. Ce samedi, les Nerazzurri seront pour le moins parvenus à garder le Napoli (53 points) derrière eux.

Monté à la 83e minute à la place de Victor Osimhen, Dries Mertens a eu droit aux minutes finales de la rencontre mais n’est pas parvenu à imprimer sa griffe. On notera par ailleurs que, grâce à son but, Lorenzo Insigne est devenu le 3e buteur de l’histoire du Napoli avec 116 goals, un de plus que Diego Maradona (115) et encore cinq de moins que Marek Hamsik (121). Dries Mertens est quant à lui inaccessible avec ses 144 réalisations.