Serie A : La Juve, privée d'une demi-équipe, reste muette contre la Sampdoria (0-0)

La Juventus, sans Angel di Maria blessé, n'a pas trouvé la solution sur la pelouse de la Sampdoria Gênes (0-0), lundi en conclusion de la 2e journée de Serie A, affichant ses limites offensives avant de recevoir l'AS Rome samedi prochain.

Adrien Rabiot, titulaire en dépit des incertitudes entourant toujours son avenir d'ici la fin du mercato le 1er septembre, a cru être le sauveur bianconero.

Mais le but du milieu français, sur une passe en retrait de Dusan Vlahovic, a été refusé après intervention de la VAR pour un hors-jeu préalable du Serbe (65e).

Sans la recrue Di Maria, qui avait apporté un peu de fantaisie au jeu turinois lors de la victoire initiale sur Sassuolo (3-0), la Juve a globalement peiné à mettre du rythme, malgré l'envie de Filip Kostic pour sa première titularisation sur le flanc gauche.

L'ex-ailier de Francfort a notamment eu la balle de match dans le temps additionnel mais a buté sur Emil Audero (90e+3).

Juan Cuadrado a aussi eu une belle opportunité en début de rencontre mais sa frappe de mule est aussi restée dans les gants du gardien génois (15e).

La "Vieille dame", également privée de Leonardo Bonucci et Wojciech Szczesny (outre Pogba et Chiesa), a également connu son lot de frayeurs, notamment en début de match avec un tir sur la barre de Mehdi leris (6e) puis un but contre son camp manqué d'un souffle par Vlahovic (18e).

En attendant un éventuel renfort venu du mercato (la piste Memphis Depay reste évoquée), l'entraîneur turinois "Max" Allegri a une semaine pour redonner des idées à ses Bianconeri avant de recevoir la Roma, emmenée par l'ex-meneur de la Juve Paulo Dybala.