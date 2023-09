Serie A : l’Inter écoeure le Milan AC dans le derby, Thuram plante un but somptueux

C'est toujours une des affiches de la saison en Serie A : le derby entre l'Inter Milan et l'AC Milan. Programmé ce samedi soir pour le compte de la quatrième journée du championnat italien, il a tourné à l’avantage des Interistes (victoire 5-1).

La 238e édition du derby de la Madonnina offrait cette année un duel entre le leader... et son dauphin. La hiérarchie a été respectée puisque les visités ont rapidement pris l’avantage, dès la 5e minute via Mkhitaryan. Thuram a doublé la mise peu avant la pause grâce à une belle réalisation de l’attaquant français.

Leao a relancé les espoirs milanais, à la 57e minute, mais le rouleau compresseur de l’Inter s’est remis en route : Mkhitaryan à la 69e et Calhanoglu, sur penalty, dix minutes plus tard et Frattesi à la 93e.

5-1 : l’Inter occupe à présent la tête avec 12 points. Suivent la Juventus (10) et l’AC Milan (9).