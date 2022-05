Serie A : L’AC Milan champion d’Italie après 11 ans, 1er trophée pour Alexis Saelemaekers

L’AC Milan n’a pas tremblé lors de la dernière journée de Serie A. Bien au contraire ! Les Rossoneri se sont assurés d’un 19e titre de champions d’Italie dimanche grâce à leur succès 0-3 contre Sassuolo. Une victoire déjà acquise en première période pour les Milanais buteurs via Olivier Giroud (17e et 32e) et Frank Kessie (36e), tous deux servis par des assists (3) de Rafael Leao, sans doute l’homme de la saison pour l’AC Milan.

Titulaire ce dimanche et en action 36 fois sur 38 cette saison en Serie A (22 titularisations, 1 but, 3 assists), Alexis Saelemaekers décroche à 22 ans le premier trophée de sa carrière.

L’AC Milan boucle donc sa saison avec 86 points, deux de plus que l’Inter (84 pts) qui avait rempli sa mission en disposant de la Sampdoria dans le même temps grâce à des buts d’Ivan Perisic (49e) et Joaquin Correa (55e et 57e).

Dirigés par Stefano Pioli, protégés admirablement par leur gardien Mike Maignan et emmenés par des Sandro Tonali, Frank Kessie, Theo Hernandez et Rafael Leao intraitables, les Rossoneri retrouvent le titre après 11 ans et leur sacre de 2011. Un dernier succès dont Zlatan Ibrahimovic, monté ce dimanche à la 72e minute, était déjà protagoniste.

Avec 19 titres de champions d’Italie en poche, l’AC Milan rejoint l’Inter au palmarès en deuxième position, loin derrière la Juventus (36).

L’AC Milan et l’Inter joueront la Ligue des Champions la saison prochaine au même titre que le Napoli (3e) et la Juventus (4e). La Lazio (5e) et l’AS Roma (6e) disputeront l’Europa League alors que la Fiorentina (7e) retrouvera l’Europe en Conference League.

En bas de calssement, Venezia (20e) et Genoa (19e) sont relégués alors que la Salernitana (31 pts) et Cagliari (29 pts) tenteront d’échapper à la descente en Serie B en fin de soirée.