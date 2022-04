Série A : Juventus – Inter, la 3e place en jeu (Live commenté 20h45)

Match au sommet en Série A pour cette 31e journée de championnat. La Juventus de Turin accueille l’Inter Milan avec un seul objectif pour les deux équipes, les trois points afin de continuer à croire à la victoire en championnat.

Avec un 13/15, dont quatre victoires lors des quatre derniers matches de championnat, la Juventus est bien revenue dans le coup et ne compte plus que sept points de retard sur le leader, l’AC Milan.

Mais pour continuer à y croire, les hommes de Massimiliano Allegri devront se farcir le coriace Inter Milan. Un Inter qui n’a pas perdu contre la Juve cette saison grâce à son partage en championnat et sa victoire en Supercoupe d’Italie.

Mais depuis cette défaite le 12 janvier, les Bianconeri n’ont plus perdu en championnat. Et hormis la sortie en 1/8e de finale de la Ligue des champions, la Juventus remonte petit à petit la pente. Et s’ils ne se montrent pas particulièrement brillants en termes de qualité de jeu, la Juve fait ce qu’on lui demande, prendre des points.

Pour cela, Allegri pourra encore compter sur sa dernière recrue, Vlahovic. Depuis son arrivée à Turin, le joueur serbe a déjà planté cinq buts et délivré deux passes décisives en 11 rencontres.

Suffisant pour battre l’Inter et lui chiper la 3e place en championnat ? Réponse ce dimanche soir.