Inter – Milan : Super Giroud renverse le derby milanais avec un doublé, le suspense intact en Serie A

Dominé et dans les cordes en première période face à un Inter agressif, l’AC Milan a fini par empocher le derby milanais grâce à un doublé d’Olivier Giroud en l’espace de trois minutes (75e et 78e). Un succès qui relance le suspense en Serie A alors que l’Inter restait sur 14 matches sans défaite. S’ils manquent une occasion de prendre le large, les Nerazzurri restent tout de même en tête de Serie A avec 53 points. C’est un de plus que l’AC Milan, qui compte également un match de plus que ses cousins. Troisième, le Napoli (49 pts) aura l’occasion de revenir également dans le sillage de l’Inter en cas de victoire contre Venise.

Un peu comme lors du match aller, l’AC Milan aura su faire le dos rond dans la première partie de ce derby. Après un but annulé à Dumfries à la 10e minute, le gardien milanais Mike Maignan a dû sortir le grand jeu à trois reprises face à Brozovic (11e), Dumfries (28e) et (38e) pour protéger son but.

Le portier français a toutefois dû s’avouer vaincu à la 39e sur une reprise de volée d’Ivan Perisic, esseulé dans le rectangle sur un corner botté par Calhanoglu.

Plutôt impalpable en première mi-temps, l’AC Milan a changé de visage après la pause… et le remplacement d’Alexis Saelemaekers, pas vraiment à son avantage, par Messias Jr. L’équipe de Stefano Pioli a d’abord pris le soin d’équilibrer les débats et d’empêcher toute velléité interiste en deuxième période. Elle a ensuite mis les bouchées doubles dans le dernier quart d’heure pour renverser ce derby.

Titulaire en l’absence de Zlatan Ibrahimovic, blessé, Olivier Giroud en a profité pour enfiler la cape de héros du soir. Le Français a commencé par égaliser avec un but en renard des surfaces (1-1, 75e). Il a ensuite réussi un superbe geste technique en pivot pour libérer une frappe vers le but, mal négociée par Samir Handanovic et donc finalement victorieuse.

Désormais auteur de 8 buts cette saison, l’attaquant de l’équipe de France s’est offert une soirée mémorable en ce 5 février 2022.