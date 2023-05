Serie A : Charles De Ketelaere en prêt à Monza ? Adriano Galliani y réfléchit

L’arrivée de Charles De Ketelaere sous la forme d’un prêt sec pourrait être une bonne affaire pour le joueur et pour les deux clubs d’après le média italien.

Acheté 32 millions d’euros cette année par l’AC Milan, Charles De Ketelaere a du mal à s’adapter pour le moment. Le joueur garde cependant toute la confiance du staff qui croît au joueur formé à Bruges.

Mais ce samedi, le quotidien italien La Gazzeta dello Sport évoque un possible prêt de Charles du côté de Monza, le club de Silvio Berlusconi, ancien patron de Milan. Si pour l’instant, il ne s’agit que d’un simple intérêt, le prêt sec pourrait être une solution parfaite pour tout le monde.

Car Monza, comme l’explique le quotidien italien, se verrait renforcer avec un jeune joueur talentueux qui se cherche encore dans le championnat italien. De Ketelaere pourrait évoluer dans un club où la pression est moindre qu’à l’AC. Et enfin, Milan pourrait récupérer Charles un an plus tard avec, tout le club l’espère, un joueur capable de performer.

Cet intérêt ne va cependant pas plus loin. Car personne n’a encore discuté comme le confirme La Gazzeta. Milan est convaincu du potentiel du joueur et qu’il pourrait exploser la saison prochaine. Mais d’ici au mois d’août, il peut se passer encore pas mal de choses.

L’éventuel départ de Charles à de Monza semble toutefois étroitement lié au sort de Brahim Diaz. Si le Milan parvient à conserver Brahim, les chances de Charles de rejoindre le domicile sportif de Berlusconi pourraient théoriquement augmenter. L’intéressé s’entretiendra aussi avec Maldini à la fin de la saison pour clarifier sa situation et trouver la meilleure voie à suivre.