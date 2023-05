Serie A : 33 ans après son dernier titre, Naples redevient champion d’Italie

Naples est champion d’Italie ! 33 ans après leur dernier sacre, les Napolitains ont assuré l’essentiel à Udinese ce jeudi (1-1) et sont désormais assurés de remporter le troisième titre de leur histoire.

Après avoir raté une première balle de titre contre la Salernitana ce dimanche, étant rejoint en toute fin de rencontre, Naples n’avait besoin que d’un partage sur la pelouse d’Udinese, treizième, pour être sacré champion. Et les hommes de Luciano Spaletti ne se sont pas ratés cette fois-ci.

Pourtant, cette tâche s’est avérée bien plus difficile que prévu. Après même pas un quart d’heure de jeu, Sandi Lovric a surpris tout le monde en inscrivant un but splendide pour faire vibrer tout le stade et refroidir les ardeurs napolitaines (13e).

En seconde mi-temps, Victor Osimhen a délivré le peuple napolitain en marquant sur corner après une frappe de Khvicha Kvaratskhelia contrée par un défenseur adverse (52e). Avec ce 22e but en Serie A, le Nigérian est même devenu le meilleur buteur africain de l’histoire de la Serie A sur une saison devant Samuel Eto’o et ses 21 buts pour l’Inter lors de la saison 2010-2011. Toujours sous la menace d’un autre but d’Udinese qui lui serait fatal, Naples a continué à jouer son jeu pour décrocher les trois points, sans succès, mais a assuré l’essentiel, un point étant suffisant pour décrocher le Scudetto.

Après 1987 et 1990, Naples décroche donc son troisième titre de champion d’Italie, 33 ans après le dernier. La fête va pouvoir enfin battre son plein alors que le Stade Diego Armando Maradona était plein à craquer de supporters du club qui ont profité des écrans géants pour voir la matérialisation du titre de leur équipe préférée.