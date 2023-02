Série 1985 : fiction et réalité, les chemins finissent-ils par se rejoindre ? Les repères pour s'y retrouver

Léon Finné apparaît dans la série comme gérant de la banque Copine. Tout cela est réel et figure dans le dossier d’enquête des tueries du Brabant. Léon Finné a été tué sur le parking lors de l’attaque du Delhaize d’Overijse le 27 septembre 1985. Officiellement, l’enquête a conclu que rien ne permettait de dire qu’il avait été ciblé au cours de cette attaque. Il se trouvait donc au mauvais endroit au mauvais moment, selon l’expression consacrée. Ce n’est que plus tard lorsqu’on s’est intéressé au passé des victimes que l’hypothèse d’un possible assassinat a été envisagé. Car Léon Finné, gérant du siège de banque avenue Louise, proche du palais de Justice entretenait des relations proches avec des gendarmes, des policiers et des magistrats qu’ils rencontraient dans le cadre de son métier de banquier. Qui plus est, il était "informateur" de plusieurs services de police et de renseignement en Belgique et à l'étranger comme en témoigne son carnet d'adresses.

Les rumeurs de projet de "Coup d’Etat" de 1973 dont il aurait été informé et dans lequel la banque Copine aurait joué un rôle ont bien été rapportées au major Vernaillen et non comme la série le laisse supposer à "Goffinart" qui n'est autre que l'adjudant de gendarmerie Goffinon. Il en a parlé également au commissaire Christian Devroom de la police judiciaire. Mais les deux enquêteurs ont déclaré ne pas avoir pris cela au sérieux. Ont-ils eu tort ? Le dossier d’enquête contient des noms de personnes citées comme préparant cette opération en 1973 mais aucune enquête sérieuse n'a semble-t-il permis d'y voir clair et cela reste aujourd’hui encore "une rumeur".