Série (1/3) – Après Jean-Marc Bosman, Lior Refaelov : le foot belge fait vaciller l’UEFA

Et, tiens, tiens, c’est le père de l’Arrêt Bosman (1995), Jean-Louis Dupont (associé à Martin Hissel) qui défend ce dossier pour le Great Old... " Depuis l’arrêt Bosman, le foot professionnel européen évolue dans un marché unique " explique l’avocat liégeois. " Sauf que l’UEFA oblige toujours les clubs à produire dans les limites de leur pays. Les meilleurs joueurs des petits Etats membres ont donc migré vers les grands Etats, et les clubs de ces petits pays (NDLA : plus de 20 sur les 27 de l’Union Européenne…) se sont donc appauvris : plus question pour des clubs comme Anderlecht ou le Steaua Bucarest, voir même pour l’Ajax, de simplement rêver de gagner une compétition européenne ! Quand l’UEFA impose à tous les clubs d’avoir 8 de leurs 25 joueurs " formés localement ", c’est la double peine pour les clubs des petits Etats. Ainsi, le pool de recrutement de l’Antwerp est 8 fois plus petit que celui de Dortmund… Et comme les meilleurs jeunes Belges, dès 16 ans, vont se former à l’étranger, les clubs belges forment bel et bien des jeunes Belges… mais ce ne sont pas les plus prometteurs ! "