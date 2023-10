Serhou Guirassy, le "cauchemar" de Koen Casteels, empile les buts en Bundesliga : 13 en 7 matches !

Même si Harry Kane (Bayern Munich, 8 buts) et l'ancien attaquant de l'Union Saint-Gilloise Victor Boniface (Bayer Leverkusen, 7 buts) ont réalisé des débuts fracassants en Bundesliga, un international guinéen de 27 ans a réussi à mettre tout ce beau monde d'accord au moment d'aborder la trêve internationale et à s'installer sur le trône du classement des buteurs contre toute attente.

Son nom ? Serhou Guirassy, actif au VfB Stuttgart, et auteur de... 13 buts en l'espace de seulement 7 journées de championnat !

L'attaquant né à Arles, en Provence, est loin d'être un inconnu en France puisqu'il a fait les beaux jours de quelques clubs de Ligue 1 et de Ligue 2 (Rennes, Lille, Amiens, Laval...) à différents moments de sa carrière.

S'il se révèle sur le tard, le Guinéen avait déjà fait connaissance avec le football allemand il y a quelques années, où il n'avait pas connu à l'époque la même réussite avec Cologne qu'avec Stuttgart.

Déjà actif à Stuttgart la saison dernière, Serhou Guirassy avait trouvé le chemin des filets à 11 reprises en Bundesliga au sein d'une équipe mal en point, au point de disputer deux rencontres face à Hambourg pour éviter la relégation. Auteur d'un but et d'un assist lors de cette double confrontation, il avait été déterminant et avait joué un grand rôle dans le maintien de son équipe en D1.

Cette saison, Stuttgart semble transfiguré et n'aura sans doute aucune peine à se maintenir en Bundesliga. Et pour cause : le VfB pointe à la deuxième place du championnat après 7 journées grâce à un bilan de 18/21 ! Seul le Bayer Leverkusen a fait mieux (19/21), alors que le Bayern Munich et le Borussia Dortmund sont à égalité juste derrière (17/21).

Serhou Guirassy a donc inscrit 13 des 22 buts de son équipe en Bundesliga cette saison. Mis à part face à Cologne - son ancien club, un hasard ? - le 30 septembre dernier, il a trouvé le chemin des filets à chaque sortie.

Dont deux triplés : Koen Casteels, le portier belge de Wolfsburg, en a fait les frais samedi. L'international guinéen (8 sélections, 2 buts) s'est d'ailleurs offert un hat-trick en seconde période.

Révélation de ce début de saison en Allemagne, Serhou Guirassy pourra-t-il confirmer sur la durée ou s'éteindra-t-il dans les semaines à venir ? Du côté de Stuttgart, on compte en tout cas sur le nouveau "buteur en série" du club pour renouer avec le haut du tableau et les folles soirées européennes...