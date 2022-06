Serguiï Gaïdaï, l'autre Zelensky qui n'a jamais abandonné sa population et qui se prépare au pire avec elle dans le Donbass

Bien plus qu'un gouverneur d'une région du Donbass, le Lougansk, bombardée en permanence par les Russes, Serguiï Gaïdaï est pour beaucoup un véritable héros. Car malgré la mort qui est partout et les dangers de tous les instants, il n'a jamais quitté ni sa Lyssytchansk, ni son Lougansk, ni sa population. Chaque jour avec quelques hommes, il arpente les zones de guerre à la recherche de civils et de soldats à aider. Dans les poches de son gilet pare-balles, des munitions et du matériel de premier secours. "Il faut se préparer au pire", dit-il.

Nommé par le président Volodymyr Zelensky, cet homme de 46 ans dirige la région de Lougansk, qui abrite notamment la ville de Severodonetsk, où les forces russes et ukrainiennes s'affrontent dans la rue, et celle de Lyssytchansk, où les tirs d'artillerie sont quasi-permanents.

"La situation est difficile, dans la ville (de Lyssytchansk) et dans toute la région", dit-il dans un entretien à l'AFP, car les Russes "bombardent nos positions 24 heures sur 24".