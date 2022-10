Sergueï Sourovikine, nouveau responsable des opérations en Ukraine : l’impitoyable général russe qui pourrait n’être qu’un fusible

Ajoutons qu’en 2017, il est nommé commandant en chef des forces aérospatiales russes et qu’il reçoit le titre de "héros de la Russie" la même année. En Ukraine, il dirigeait jusqu’à présent les forces armées dans le Sud.

Des attaques massives en Ukraine comme en Syrie ?

Sa récente promotion est-elle réellement à l’origine des attaques massives qui ont touché l’Ukraine ce 10 octobre, à l’image des attaques contre les civils perpétrées en Syrie ? Nicolas Gosset, chercheur à l’Institut royal supérieur de défense, en doute : "Les attaques de ce lundi ne portent pas sa marque de fabrique personnelle. Les frappes de grande ampleur, les bombardements d’installations civiles sont déjà à l’œuvre depuis le début de la guerre, il suffit de voir l’état des villes du Donbass pour s’en rendre compte. C’est plutôt la marque de Poutine !"

Par ailleurs, pointe le chercheur, les services de renseignement ukrainiens, et apparemment d’autres services étrangers, affirment que cette campagne était en préparation depuis le début du mois, soit avant la désignation de Sourovikine, et avant même l’attaque du pont de Crimée (survenues toutes les deux le même jour, samedi 8 octobre).

De nombreux chantiers

Pour Alain De Nève, également chercheur à l’Institut royal supérieur de défense, la Russie aime faire tourner ses commandants. Cela fait quasiment partie de ses habitudes. En l’occurrence, "le pouvoir s’auto-impressionne avec les décorations qu’il a tendance à donner un peu vite à ses généraux, mais cela ne veut pas dire pour autant que Sourovikine sera bon sur le terrain ukrainien. Ce n’est pas parce qu’il est brutal, impitoyable qu’il est capable de faire une analyse critique de la situation. Il est d’ailleurs plutôt connu pour être un bon exécutant, quelqu’un qui suit les ordres."

Or, poursuit Alain De Nève, "il y a énormément de chantiers, il n’y a pas que celui de la reconquête du territoire. Il devrait examiner la manière dont les forces russes sont (dés) organisées, les questions de discipline, de logistique, de manque de supériorité des forces aériennes, etc."

Calmer les critiques

La nomination de Sergueï Sourovikine sert avant tout à calmer les critiques qui se faisaient de plus en plus virulentes, suite à la contre-offensive ukrainienne. Parmi les plus critiques, Ramzan Kadyrov, président de la Tchétchénie, et Evgueni Prigojine, patron du groupe Wagner. Ils ont tous les deux exprimé leurs satisfactions, en louant les qualités du général.

C’est la première fois qu’un responsable des opérations en Ukraine est nommé officiellement. D’autres ont rempli ce rôle officieusement. Pourquoi cette annonce publique ? "La critique se rapprochait de Vladimir Poutine. Si ça doit continuer à mal se passer, le fusible est tout désigné, pense Nicolas Gosset. Avec, probablement aussi, le ministre de la Défense Sergueï Choïgou, qui est de plus en plus critiqué." L’idée étant de déplacer la charge de la responsabilité vers les militaires, au lieu du Kremlin ou du FSB.