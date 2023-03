Sergueï Rachmaninov, le pianiste aux grandes mains

C’est une question qui revient souvent : les pianistes ont-ils besoin d’avoir de grandes mains pour être de grands pianistes ? Et la réponse est claire : pas du tout. Bien sûr, quand on a de petites mains, il vaut mieux faire du violon que du piano. Ceci dit, pour citer des exemples précis : le violoniste Augustin Dumay a de grandes mains et joue merveilleusement, et la pianiste Maria Joao Pires a de petites mains et joue merveilleusement.

Et ce que l’on appelle couramment des mains de pianistes, à savoir de longs doigts, une large paume et un empan d’au-moins 20 centimètres, et bien tout ceci ne suffit certainement pas pour bien jouer du piano.

Pierre Solot a connu des pianistes aux doigts minuscules qui alignaient les miracles de partition en partition et des pianistes aux mains fines, élancées, souples, sublimes, qui jouaient du piano comme on laboure un champ de betteraves.

Il y a également des rendez-vous manqués entre une main et un clavier : Pierre Solot se remémore l'un de ses élèves, il y a longtemps, qui avait des doigts tellement volumineux qu’il se les coinçait entre les touches noires et que, même sur les blanches, il avait un mal fou à n’en jouer qu’une seule, ses bons gros doigts se répandant sur les touches adjacentes… on l’appelait "le prince du cluster". Son répertoire était bien limité… peut-être le Concerto du compositeur américain Henry Cowell, dans les années 1920, musique essentiellement composée de ces pâtés de notes. Mais force est de constater qu’on ne fait pas carrière avec de gros doigts.