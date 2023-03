Serguëi Prokofiev : "Le mérite principal de ma vie a toujours été la recherche de l’originalité de ma propre langue musicale"

Le compositeur Sergueï Prokofiev quittait ce monde un 5 mars 1953, il y a 70 ans. L’occasion de nous replonger dans l’histoire tumultueuse de l’un de ses Concertos pour piano. Accompagné par le dessinateur Etienne Duval, Patrick Leterme vous en dit plus.

Sergueï Prokofiev (1891-1953) est né dans la ville de Sontsovka, alors dans l’Empire russe. Il est le fils unique d’un ingénieur agronome et d’une pianiste amatrice démontre des qualités musicales, au piano mais aussi à la composition, dès le plus jeune âge.

Après un passage par Moscou, c’est au Conservatoire de Saint-Pétersbourg qu’il poursuit son enseignement de la musique. Audacieux, Prokofiev se sait très doué et propose son propre Concerto pour piano en concert. En 1913, après dix ans de conservatoire, il reçoit d’ailleurs la plus haute distinction et également un prix pour la composition de ce concerto d’une vertigineuse virtuosité. Prokofiev laisse derrière lui près de 200 compositions.