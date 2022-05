Sergio Pérez savoure son premier succès à Monaco : "Incroyable, c'est le Grand Prix qu'on rêve tous de gagner !"

Troisième sur la grille de départ du Grand Prix de Monaco après être parti à la faute samedi lors de son dernier tour lancé lors de la séance de qualification, le Mexicain Sergio Pérez (Red Bull) a mis à profit la stratégie adoptée par son équipe (il a été le premier du quatuor de tête à passer des pneus "pluie" aux intermédiaires) et sa science de la course (et de la gestion des pneus !) pour décrocher la troisième victoire de sa carrière et, de loin, la plus prestigieuse, sur le tracé monégasque.

"C’est incroyable, c’est la course la plus particulière qu’un pilote de course peut rêver gagner, a souligné Checo Pérez au micro de Gaëtan Vigneron, l’envoyé spécial de la RTBF à Monaco. Et tout particulièrement dans ces conditions, en évitant de commettre la moindre erreur. Lors d’une course aussi compliquée, réussir à contenir les assauts de ceux qui sont derrière (Carlos Sainz, Max Verstappen et Charles Leclerc, ndlr) est tellement important. Je suis tellement heureux d’avoir réussi à gagner pour mon pays également ! J’ai réussi à trouver un drapeau mexicain qu’un commissaire de piste m’a tendu, c’est un jour tellement important pour le Mexique également."