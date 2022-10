Sergio Perez : "Je pense que c’est plus chouette pour Max d’être champion au Japon, pour l’équipe aussi, ce serait spécial pour Honda"

Sergio Perez a remporté un Grand Prix de Singapour intense et marqué par les abandons et les voitures de sécurité. Le Mexicain a résisté aux assauts de Charles Leclerc et remporté la 4e victoire de sa carrière. Le pilot Red Bull a devancé Charles Leclerc et Carlos Sainz.

L’Espagnol n’a jamais réussi à se mêler à la course à la victoire mais permet à Ferrari de placer ses deux monoplaces sur le podium, le principal dans ce GP pour Sainz : "C’était vraiment difficile. Je n’ai jamais été dans le rythme quand la piste était mouillée. Je n’ai pas pu me battre avec les deux premiers parce que j’ai un peu plus souffert avec l’arrière de la voiture. A la fin, dans ces conditions, quand vous n’avez pas la confiance, je n’ai pas pu faire mieux que la troisième place. Je n’ai pas fait d’erreurs, c’est le plus important. J’ai été un peu plus rapide sur la fin quand j’ai repris un peu de confiance. C’est un bon résultat pour le classement des constructeurs mais c’est dommage qu’on n’ait pas su gagner".

La pluie, qui a repoussé la course d’une heure, a été importante dans le déroulement de ce GP puisque la piste a mis très longtemps avant de sécher et de permettre aux pilotes de passer les pneus slicks : "C’est dingue le temps qu’il faut ici pour que la piste sèche. On continuait à faire des tours, à analyser mais la ligne sèche n’apparaissait pas à certains endroits et ça reste glissant. C’est quelque chose à garder en tête pour le futur parce que c’est une piste unique".

Charles Leclerc a, lui, réussi à se battre avec Perez mais n’est pas parvenu à dépasser le Mexicain : "J’ai poussé toute la course. Le mauvais départ nous a mis en retrait et après ça c’était une course difficile. J’ai un peu patiné au départ et j’ai perdu la première place".

Mais la déception est rapidement passée pour le Monégasque qui a déjà le regard tourné vers le prochain Grand Prix : "C’était très dur. Maintenant on prend une bonne nuit de sommeil et on se prépare pour le Japon".

Sergio Perez aura donc été celui qui a été le meilleur dans la gestion de cette course folle et remporte le 4e GP de sa carrière. Une victoire dont le Mexicain est particulièrement fier : "Je pense que c’est ma meilleure performance. J’ai contrôlé la course. C’était vraiment difficile. Les derniers tours étaient tellement intenses. Je ne l’ai pas vraiment ressenti dans la voiture mais une fois que j’en suis sorti, je l’ai ressenti. J’ai tout donné pour la victoire aujourd’hui".

Dans les derniers tours, le deuxième pilote Red Bull a pourtant craint pour sa victoire, étant sous investigation pour une infraction sous voiture de sécurité : "Je n’ai pas d’idée de ce qu’il s’est passé. Ils m’ont dit que j’étais sous investigation et donc j’ai agrandi l’écart".

Avec ce résultat, le sacre de champion du monde de Max Verstappen est repoussé. Un mal pour un bien pour le Mexicain : "Je pense que c’est plus chouette pour Max d’être champion au Japon, pour l’équipe aussi. Ce serait vraiment spécial pour Honda. Donc c’est vraiment une journée fantastique pour l’équipe".