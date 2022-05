Sergio Conceiçao proposé comme futur entraîneur du Paris Saint-Germain

Le Portugais au tempérament éruptif coche plusieurs cases qui le rendent 'bankable' dans la course au banc le plus prisé d’Europe. Il connaît la Ligue 1, pour avoir entraîné Nantes en 2016-2017. Il est francophone, eu égard à ses passages en France et en Belgique. Ses trois titres de champion du Portugal en cinq ans prouvent qu’il connaît la recette pour faire gagner ses équipes, en insufflant sa légendaire 'grinta', terme qu’il avait lui-même importé en Belgique, du reste. Un CV suffisant pour tenir tête au vestiaire réputé très difficile à gérer du Paris Saint-Germain ?