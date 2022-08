Sergey Malov aux "Sons intensifs", gagnez deux places

Les " Sons intensifs ", Festival de Musique de chambre et de gastronomie, reviennent les 13 et 14 août prochains sur le site prestigieux de l’Hôpital Notre Dame à la Rue à Lessines.

Violoniste et altiste russe, Sergey Malov est diplômé du Mozarteum à Salzbourg et du conservatoire Hanns Eisler à Berlin, il a gagné plusieurs prix à la fois pour le violon et l’alto : Paganini en 2006, Heifetz en 2009, ARD 2009 (alto), Tokyo 2010 (alto), Concours WA Mozart à Salzbourg (violon) et le concours international Michael Hill en 2011 (violon). Il a été invité à jouer des concertos au violon et à l’alto pour les orchestres philharmoniques de Saint-Pétersbourg, Londres et Tokyo ainsi que pour l’orchestre symphonique allemand de Berlin, l’orchestre Camerata et le Mozarteum de Salzbourg. Il a sorti son 1er album solo en 2013 où il interprète des œuvres de Bach et Bela Bartok.

Sergey Malov proposera un concert intitulé "Improvisation", le samedi 13 août à 21 heure à l'Hôpital Notre Dame à la Rue à Lessine.

Gagnez deux places