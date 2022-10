Serge Tisseron, psychanalyste et psychiatre : « Le déni est une sorte de bras de fer avec la réalité »

Notre invité opère une distinction majeure entre le déni d’une part et les biais cognitifs de l’autre, ces erreurs de jugement qu’Olivier de Schutter, rapporteur spécial à l’ONU, évoquait au micro de Pascale Seys la saison passée et qui expliquent en partie notre incapacité à prendre en compte l’urgence climatique et à adapter nos comportements face à elle. Les biais cognitifs peuvent être contrés, en effet, une personne souffrant de dissonance cognitive est tout à fait prête à changer d’opinion si on lui prouve qu’elle a tort, le déni lui est beaucoup plus difficile à combattre. Serge Tisseron le résume ainsi :

Le biais cognitif se situe du côté de la paresse intellectuelle, le déni c’est autre chose, c’est une sorte de bras de fer contre la réalité.