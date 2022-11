Serge Thiry, l'ancien détenu qui a suivi la voie de la résilience et a fondé son ASBL : "Je voulais me rendre utile"

L’été, elle part même en vacances avec les membres de l’association. Le feu de bois crépite, les rires se mêlent aux chants et les soirées ont un goût de liberté. "C’est comme une deuxième famille", affirme-t-elle. "Avec eux, tout est possible. Ils me poussent dans les collines du borinage, ils me portent au sommet des belvédères, ils me parlent et m’écoutent... Ils ne me réduisent pas à mon handicap."

Parfois, la jeune femme accompagne Serge dans les écoles, pour partager son expérience. D’après elle, il est important d’oser en parler. "Souvent, les personnes à mobilité réduite ont honte de leur différence. Elles n’osent pas aller vers les gens et les personnes valides ne font pas le premier pas. Mais il ne faut pas que cette différence nous éloigne", explique-t-elle. "Extra Muros, c’est un moyen de prouver, qu’ensemble, on est plus fort."

L’ASBL Extra Muros porte surtout un message d’espoir : "Il n’est jamais trop tard"

Son histoire, Serge la raconte avec résilience, dans un podcast en 10 épisodes.

