Serge Prokofiev en Amérique

Le 5 mars 2023. Rediffusion.

Le 19 septembre 1918, on peut lire dans le New York Times : " Un des musiciens les plus prometteurs depuis Stravinsky vient tout juste d’arriver, après de nombreuses aventures, de Petrograd à New York ". Au mois de décembre, Serge Prokofiev joue son Premier Concerto pour piano au public américain. Les auditeurs retiennent leur souffle pendant que ce grand jeune homme entre sur scène à longues enjambées...

Serge PROKOFIEV - Deux Premiers mouvements Concerto pour piano n°1 . Martha Argerich et Orchestre symphonique de Montréal sous la direction de Charles Dutoit.. EMI 0940312.

Serge PROKOFIEV - Dernier mouvement Sonate pour piano n°2 en ré mineur.. Yefim Bronfman . Perspectives 88697210812.

Serge RACHMANINOV - Préludes extraits du recueil opus 23 . Nikolai Lugansky. Erato 8573 85770 2.

Serge PROKOFIEV - Extraits de la Suite tirée de l'Amour des trois oranges. Orchestre Philharmonique de Los Angeles sous la direction de Michael Tilson Thomas. SK 35DC63.

Frédéric CHOPIN - Deux premiers mouvements Sonate opus 35. Nelson Freire. DECCA 475 6617.

Serge PROKOFIEV - Ouverture sur des thèmes juifs. Yefim Bronfman, Giora Feidman et le Julliard String Quartet. SK 58966.

Serge PROKOFIEV - Extraits des Contes de la vieille grand-mère. Frédéric Chiu. HM 907190.

Maurice RAVEL - Deux premiers mouvements de la Sonate pour violon et piano. Janine Jansen et Itamar Gola. DECCA 478 2590.

Nikolai MIASKOVSKY - Premier mouvement Concerto pour violoncelle . Alexander Ivashkin et Russian State Symphony Orchestra sous la direction de Valeri Polyansky. Chandos 10025.

Serge PROKOFIEV - Les deux Premiers mouvements du Concerto pour piano n°3 . Martha Argerich et Orchestre symphonique de Montréal sous la direction de Charles Dutoit. EMI 0940312.

