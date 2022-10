Serge Lama prépare ses adieux à ses fans

Cet état date en effet de son accident de voiture en 1965. Seul rescapé, il y perdra son premier amour, Liliane Benelli, mais également l’usage d’une partie de son corps après une période de coma où il passera trois semaines entre la vie et la mort :

Le docteur m’a dit : 'monter sur scène, à mon avis, vous ne pourrez plus jamais faire ça. Il faut tout de suite que vous commenciez à penser votre vie autrement'. Je lui ai dit : 'écoutez-moi bien, docteur, non seulement, je recommencerai à marcher, mais vous verrez mon nom sur le fronton de l’Olympia'. J’ai tenu parole.

Il témoignera avoir souffert toute sa vie “sauf sur scène”. Néanmoins, il se voit désormais contraint de quitter celle-ci : “Je me suis dit 'maintenant, tu as 77, 78 ans, qu’est-ce que tu veux aller faire sur scène ? Pourquoi ? et pour quelle raison ? "