Serge Lama met fin à sa carrière, il explique pourquoi : "Tous les jours, je souffre"

A 79 ans, le chanteur Serge Lama annonce qu’il met un terme à sa carrière. Son album "Aimer" à paraître le 7 octobre prochain sera donc le dernier. Il a expliqué les raisons de sa retraite sur RTL.

"Il y a un moment où les choses s’arrêtent, annonce le chanteur. Il faut savoir qu’on vieillit. Mon corps me fait beaucoup souffrir. J’ai beaucoup de problèmes inhérents au temps qui passe. Il y a un moment, il faut savoir s’arrêter plutôt que d’être arrêté par les choses. Alors j’ai décidé que c’était fini, que j’ai une très belle vie avec ma compagne Luana."

C’est donc pour des raisons de santé que Serge Lama met fin à sa belle carrière et qu’il ne remontera plus sur scène : "J’ai des problèmes physiques. Ils sont très importants, ils sont devenus incontournables. C’est-à-dire que tous les jours, j’ai mal. Tous les jours, je souffre, je dors mal et c’est incompatible avec une tournée."

Une décision difficile mais ferme insiste l’artiste, qu’il prend aussi par respect pour son public qu’il veut pouvoir rencontrer dans des conditions optimales qui ne sont désormais plus possibles.

Avant de faire ses adieux, il laissera à ses fans un dernier album dans lequel il a mis "toute son âme" : "Je me suis jeté dedans, j’ai écrit des chansons, je pense, qui sont assez intéressantes. Comme ça, je n’aurai pas de regrets."