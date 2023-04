Serge Lama, le passé, le présent et la réécriture

Depuis plusieurs années, le monde culturel porte un œil nouveau et méfiant sur certaines œuvres d’art qui font circuler des idées auxquelles on n’a plus envie ou on ne peut plus adhérer. La question du wokisme, de la réinvention nous pousse-t-elle a tout jeter à la poubelle ? Ou faut-il privilégier la contextualisation ? Dans sa chronique Dans l’air du temps, Réal Siellez nous parle d’un album de Serge Lama, dans lequel ce dernier a modifié et même réécrit certaines de ses chansons.

La balade du poète

En 2012, Serge Lama, qui n’est pas un petit nouveau dans le monde de la musique, décide de sortir un album, La balade du poète, dans lequel il nous offre des versions corrigées de certains de ses textes.

Avec ses années de scènes, il a éprouvé ses chansons et a considéré qu’il s’agissait là d’une matière vivante. Il n’a donc pas de raison que celles-ci ne connaissent pas, comme la vie, une certaine forme de mutation.

A titre d’exemple, Serge Lama a révélé n’avoir jamais supporté dire "elles m’ont même trouvé beau" dans son tube D’aventures en aventures. Alors, dans cet album de 2012, Serge Lama a réécrit les trois derniers vers qui ont, selon lui, "plus de cohérence" : "bien sûr je leur ai dit toujours / je leur ai fait la cour / je leur ai même fait l’amour".

Si ces changements se font par petites touches dans certaines chansons, d’autres se retrouvent complètement réécrites, c’est le cas par exemple de "Rein ne vaut vous". A son sujet, Lama a toujours eu l’impression d’être passé à côté de la chanson. Il voulait écrire une chanson d’amour, et sa plume l’a plutôt fait partir sur quelque chose d’un peu surréaliste… Il a donc réécrit tout le texte et le résultat pose un regard assez rude sur le séducteur qu’il était.

"Une œuvre n’est, par nature, jamais achevée"

Dans cet album, Serge Lama s’est remis en question, s’est corrigé. A la sortir du disque, il écrivait : "A mon sens, une œuvre n’est par nature jamais achevée. Il ne faut pas avoir peur de mettre la main " au cœur " des anciens textes de nos chansons. C’est comme s’ils revenaient à la vie, comme s’ils avaient trouvé la fontaine de jouvence. Je ne suis pas bien sûr que le mieux soit l’ennemi du bien, il faut juste mettre un coup de pied dans sa paresse ou dans ses habitudes. Il faut tenter de faire "du neuf dans du mieux", sinon effectivement, il vaut mieux s’abstenir."

Et dans cet album, Serge Lama répond également à la question de savoir comment un artiste peut chanter d’une part le si délicat, tragique et solitaire "Je suis malade" et d’autre part une chanson aussi légère, ayant pour thème la prostitution, comme "Les petites femmes de Pigalle"… Il nous explique en musique que ces deux titres sont, en fait, la même chanson…

"Je suis malade / les petites femmes de Pigalle", de et par Serge Lama en 2012 sur l’album "La balade du poète", c’était dans l’air du temps, ça l’est toujours…