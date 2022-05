Serge Gainsbourg, le provocateur séducteur à la tête de chou

Tout en écrivant pour les autres, il enregistre en 1963, un 45 tours quatre titres dont " La Javanaise ". Cette année-là, il est sur la scène de l’Olympia en première partie d’un duo de musiciens de jazz. Il résiste au style yéyé en adoptant dans son écriture des allusions, des doubles sens comme dans la chanson qu’il écrit pour France Gall : " les sucettes à l’anis ". Il écrit aussi pour Régine, Valérie Lagrange, Pétula Clark , Dalida, Mireille Darc et Marianne Faithfull. Il collabore également avec la chanteuse Barbara. Il crée aussi la polémique avec ses chansons " Harley Davidson ", " Bonnie and Clyde " en s’affichant pendant 86 jours avec Brigitte Bardot. Sa rencontre avec Jane Birkin va tout changer. Serge et Jane, malgré un répertoire fait de provocations, forment un couple idyllique. Il enregistre avec sa nouvelle muse et compagne une série de succès.

Les années 70 se veulent plus littéraires. Ses chansons sont empreintes de références aux grands écrivains : " Je suis venu te dire que je m’en vais ", " L’ami Caouette ",… Mais Gainsbourg, grand séducteur devant l’éternel multiplie les conquêtes féminines. A son palmarès, Brigitte Bardot, Catherine Deneuve et Jane Birkin parmi les plus en vue de l'époque. Autant de muses qui lui inspirent plus d’un titre érotique comme le très célèbre et cultissime " Je t’aime moi non plus " qui connaît la censure sur certaines stations radio. En pleine période disco, ses nombreux détracteurs le mettent au placard, estimant que l’artiste ne pourra pas s’adapter. Et pourtant, Gainsbourg épate la galerie avec " Sea, sex and sun " pour le film " Les bronzés " sorti en 1978. L’année suivante, son album " Aux armes et caetera " enregistré à Kingston avec les choristes de Bob Marley devient disque de platine et déchaîne les foudres de la critique. Gainsbourg qui opte pour le pseudo Gainsbarre, lui qui est habitué aux attaques des ses détracteurs se sent offensé par les critiques virulentes sur sa Marseillaise version reggae. Il continue à boire et à fumer de plus belle, de très mauvaises habitudes très liées au monde du show-business. En 1980, il change de prairie et d’égérie. Et cette fois, c’est pour Bambou qu’il va écrire tout en poursuivant sa collaboration avec Jane Birkin. Il se remet au reggae et produit l’opus " Ecce Homo ". En 1984, l’homme fait à nouveau scandale sur le plateau de l’émission 7sur 7 en brûlant un billet de 500 francs en direct pour dénoncer les excès du fisc. Il remet le couvert en 1986, lorsque dans l’émission " Champs Elysées " de Michel Drucker, il lance à l’adresse de la jeune chanteuse américaine, Whitney Houston : " I want to fuck her ". La diva est outrée. Qui ne l'aurait pas été !

On ferme la parenthèse pour revenir à la discographie de Gainsbarre durant les années 80. En 1984, il sort l’album, " Love on the beat ", et en 1987, " You’re under arrest " puis publie en 1989 une compilation de neuf CD, " De Gainsbourg à Gainsbarre ". En 1990, il signe les paroles de l’album de Vanessa Paradis, " Variations sur le même thème ". Serge Gainsbourg s’éteint le 2 mars 1991. L'artiste a brûlé la vie par les deux bouts, emportés par son génie. ll laisse derrière lui quatre enfants. Il y a Charlotte, fille de Jane Birkin qui avec son papa a heurté les esprits en chantant le titre " Inceste de citron ". Avec Bambou, Serge Gainsbourg est devenu le papa du petit Lucien. Natacha et Paul sont les fruits de son union avec Françoise Pancrazzi. Ils sont nés respectivement en 1964 et 1968.

Gainsbourg a marqué la chanson française et la musique par l’audace de ses créations . Il a influencé des tas d’artistes comme Renaud ou Etienne Daho. Il a aussi posé son empreinte dans le 7ème art comme acteur et compositeur de musique. Et à ce propos, il obtient à titre posthume en 1995, le César de la meilleure musique pour le film " Elisa " de Jean Becker. On ne lui a plus cherché des poux...