Serge Gainsbourg de retour : son album mythique "L’homme à tête de chou" réédité

Album culte aujourd’hui, revendiqué par la jeune génération notamment de la scène anglophone, il a pourtant été un énorme flop à sa sortie : 4 ou 5000 disques vendus seulement à l’époque.

Mécontent de cet échec, Serge Gainsbourg se vengera un an et demi plus tard avec un 45 tours très facile destiné à fonctionner et rapporter du pognon : Sea, sex & sun.

C’est toute la carrière de ce grand créatif : d’un côté des chansons très exigeantes qui ne rencontrent pas forcément le public, et de l’autre des morceaux plus légers comme L’Ami Caouette, qui deviennent des tubes et lui assurent des rentrées en droits d’auteur.