Serge Ferraton : le criminel qui préférait mourir que de plaider la folie

Après plusieurs années passées dans un asile, Serge Ferraton a commis l’impensable : il a étranglé sa femme, puis violé et tué un enfant de 11 ans. Des actes terribles qui allaient susciter de vifs débats au sein de la société, non seulement sur la peine de mort, mais également sur les institutions psychiatriques de l’époque, où les patients étaient régulièrement soumis à des traitements dégradants et inefficaces. "50 ans de faits divers" revient sur ce procès retentissant ce vendredi 21 juillet sur La Trois.

Nous sommes en 1978. Arrêté suite au meurtre de sa femme et d’un enfant âgé de 11 ans, Serge Ferraton risque la peine de mort. Compte tenu de ses lourds antécédents psychiatriques, son avocat souhaite plaider la folie, en vertu de l’article 64 du Code pénal, stipulant "qu’il n’y a ni crime ni délit lorsque le prévenu était en état de démence au temps de l’action". Une proposition que Serge Ferraton balaie d’un revers de main, alors même que cette loi pourrait bien être sa seule chance d’échapper à la guillotine. Il tient à assumer l’entière responsabilité de ses actes, quitte à perdre la vie.

Une enfance chaotique

Pour comprendre cette surprenante indifférence face à la mort, il faut revenir plusieurs années en arrière dans le passé du criminel.

Né en 1945 à Bruay-sur-Escaut, Serge Ferraton grandit dans une grande misère aux côtés d’un père violent et d’une mère qui peine à nourrir ses quatre enfants. Une pauvreté qui l’amène non seulement à subir les moqueries de ses camarades, mais également à commettre ses premiers larcins. Alors qu’il n’a que 9 ans, il se retrouve ainsi face à un juge pour enfants, qui décide de le placer à l’institut médico-pédagogique d’Armentières.

Là-bas, pas question de courir, de jouer ou de s’amuser. Les bonnes sœurs qui gèrent les lieux font régner une discipline de fer, et punissent sévèrement quiconque ne rentre pas dans le rang. Entre autres supplices, les pensionnaires désobéissants sont enroulés dans leurs draps, puis immergés dans une baignoire d’eau glacée.

Fou un jour, fou toujours ?

Après cinq ans passés dans cet établissement, Serge Ferraton doit en principe retourner auprès de ses parents, mais ceux-ci refusent de le reprendre à leur charge. Faute de trouver une solution plus appropriée, le juge le transfère donc dans un hôpital psychiatrique qui s’apparente davantage à une prison qu’à un centre de soins.

Confronté à de nombreuses violences et soumis à des conditions de détention inhumaines, il essaie à plusieurs reprises de s’enfuir, et multiplie les allers-retours au sein de différents asiles.

En définitive, ce n’est qu’à 25 ans qu’il pourra pour la première fois goûter à la liberté.

Heureux d’enfin échapper à ce système qui l’a broyé dès son plus jeune âge, il s’efforce de passer à autre chose, mais les préjugés ont la dent dure. Pour tous les habitants du village, y compris sa famille, il reste et restera un fou dangereux. En tant que tel, il est le premier suspect dès qu’un incident survient dans la petite bourgade, et souffre énormément de cette stigmatisation.

Une nouvelle descente aux enfers

Malgré les rumeurs qui courent sur lui, Serge Ferraton parvient à se faire embaucher comme grutier, et rencontre même une jeune fille nommée Marie-Anne, une ancienne enfant de la DAS qui n’a elle non plus jamais connu de véritable foyer, et qu’il épouse peu de temps après leur première rencontre.

Ensemble, ils ont un enfant, puis deux, mais Marie-Anne ne s’en occupe que très peu. Par ailleurs, Serge Ferraton perd son emploi, ce qui met la famille en situation précaire.

Accablé, l’ex-grutier se rend alors chez un avocat, et demande que ses fils soient placés. Pour lui qui a tant souffert d’avoir été abandonné par ses parents, c’est un déchirement, mais il préfère se résoudre à ne plus avoir ses enfants auprès de lui que de les voir grandir dans une telle misère.

Quand la folie devient criminelle

Le manque d’intérêt de Marie-Anne envers ses enfants est source de conflits au sein du couple. Le soir du 9 août 1974, une énième dispute éclate ainsi entre Serge Ferraton et sa femme, qui lui révèle que son second fils n’est pas de lui. De rage, il l’étrangle avec une ceinture de robe de chambre, enroule son corps dans une couverture, puis se rend au commissariat pour se dénoncer. Il est sur le point de franchir les portes du bâtiment lorsqu’il renonce, par peur d’être renvoyé en hôpital psychiatrique.

Le lendemain, il enterre donc sa femme dans sa remise et coule par-dessus sa tombe une dalle de béton.

Dans les semaines qui suivent, personne ne s’aperçoit que Marie-Anne a disparu. Désormais seul au monde, Serge Ferraton noie son chagrin dans l’alcool. Le soir du 13 septembre 1974, il fait la tournée des bars, lorsqu’il croise la route de deux enfants qu’il fait monter dans sa voiture. Ivre, il les emmène dans une forêt, où il viole le plus jeune d’entre eux avant de lui défoncer le crane à coups de marteau.

Quant au plus âgé, Serge Ferraton le dépose non loin d’un poste de police, où il s’empresse d’aller le dénoncer. Arrêté le soir même, le criminel avouera sans tarder avoir commis le meurtre du petit Christian, ainsi que celui de son épouse, un mois plus tôt.

La société sur le banc des accusés

Le procès a lieu 4 ans plus tard, en 1978. Entretemps, Serge Ferraton, détenu en détention préventive, a écrit un livre dans lequel il dénonce la réalité du milieu psychiatrique de l’époque. À travers cette autobiographie, il met en évidence la part de responsabilité qu’a la société dans son acte, et parvient ainsi à échapper à la peine de mort.

En définitive, il sera finalement condamné à la réclusion criminelle à perpétuité, et mourra en prison 33 ans plus tard, le 18 février 2021.

"Serge Ferraton, fou à tuer", à voir ce vendredi 21 juillet à 21h30 sur La Trois dans "50 ans de faits divers", et sur Auvio pendant les 3 mois suivants.