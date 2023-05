Serge et Chantal Patt partagent leur collection au Botanique autour de trois Marcel historiques et les (in) dignes héritier.ière.s

On l’aura compris, le couple de collectionneurs affectionne le surréalisme et plus généralement le mystère et la poésie, l’humour et la réflexion. Tout commence par la découverte de Marcel Mariën, plasticien, écrivain, cinéaste, éditeur de revue ancré dans le surréalisme belge et dont on n’a toujours pas évalué l’importance, d’après le couple Pratt. Mariën ses boîtes et ses collages c’est l’absurde, le détournement, l’appropriation d’images et d’objets du quotidien pour joyeusement remettre en question les normes sociales et les icônes du pouvoir. Avec Mariën on se marre, mais pas seulement.