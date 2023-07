Serez-vous le pigeon de certains chauffeurs de taxi cet été ?

Voyage en terre inconnue. Voilà exactement ce qu’il faut contrer. Pour éviter de se faire plumer, il faut donc donner l’impression que vous connaissez bien les prix pratiqués, soit parce que vous vous êtes informé, soit parce que vous êtes un habitué de l’endroit.

Le principe de base semble évident, mais l’exercice n’est pas donné à tout le monde. Il faut toujours se mettre d’accord sur le prix avant de monter dans le taxi. Le client inverse de la sorte le fait établi. Libre ensuite à celui-ci de donner un pourboire au chauffeur pour une course agréable ou pour des bons plans pour le séjour reçus durant la course.

Pour connaître le prix raisonnable d’une course et l’imposer à son chauffeur, les sources sont nombreuses et la démarche peut facilement être anticipée d’autant que l’on connaît souvent la plupart de ses déplacements. De l’aéroport ou de la gare à l’hôtel ou la location et de l’hôtel aux endroits d’excursion prévus. Un mail courtois à l’hôtel, au centre de vacances, à la police locale ou encore à l’office de tourisme relatif aux tarifs appliqués par les taxis fournira rapidement l’information.

L’avantage d’une réponse électronique est que le voyageur possédera dans son GSM le juste prix à payer, prix qu’il pourra montrer à l’éventuel chauffeur récalcitrant. En psychologie sociale, cette façon de procéder s’appelle l’argument d’autorité. Soit une chose établie par une autorité (ici locale) qu’il est difficile de contester et que l’on prend souvent, c’est le cas de le dire, pour argent comptant.

Les professionnels du secteur touristique vous le diront, peu de chauffeurs de taxi oseront s’éloigner du prix demandé de la sorte, de peur d’être démasqués dans leurs exagérations spéciales touristes.

Hep ' Taxi !