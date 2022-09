Serena Williams, une source d’inspiration pour les jeunes joueuses de tennis

Quand Coco Gauff est née, en 2004, Serena Williams évoluait sur le circuit depuis neuf ans. Elle avait déjà gagné six tournois du Grand Chelem en simple. Les premiers d’une longue série. "J’ai grandi en la regardant jouer et gagner. Et elle est la raison pour laquelle je joue moi aussi."

Elle utilise également les mêmes mots que ses collègues : "source d’inspiration". "Avant Venus et Serena, le tennis était un sport plutôt réservé aux blancs. Et elle m’a aidée. Parce que j’ai vu que quelqu’un qui me ressemblait arrivait à dominer le jeu. Donc j’ai pensé que moi aussi je pouvais y parvenir. Ce que le père des sœurs Williams a fait pour ses filles, cela a inspiré mon propre père. Cela l’a incité à continuer à m’entraîner, même s’il n’avait pas vraiment d’expérience dans le tennis. Il s’est dit : 'Si Monsieur Williams peut le faire, alors je peux le faire aussi'. Je suis un peu triste, parce que j’ai toujours voulu jouer contre elle, et ce n’est pas arrivé. C’était pourtant l’un de mes objectifs. L’héritage qu’elle lègue au monde du tennis est immense, et personne ne pourra sans doute jamais faire aussi bien. C’est quelque chose qui peut inspirer de nombreuses générations".