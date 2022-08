Serena Williams : Une carrière faite de triomphes, de drames, de polémiques, et d’incroyables retours

En 2009, elle est opposée à Kim Clijsters, en demi-finale. Kim Clijsters, revenue à la compétition quelques semaines plus tôt, après une pause "maternité", et qui finira par gagner le tournoi. Serena, déjà avertie pour avoir cassé une raquette, commet une faute de pied sur une deuxième balle, dans le dernier jeu. Sa double faute offre une balle de match à la joueuse belge. La juge de ligne qui a annoncé la faute de pied en prend alors pour son grade. "Si je pouvais, je prendrais cette p… de balle, pour te la fourrer dans ta p… de gorge", d’après les médias américains, aidés par des spécialistes de lecture labiale. Inacceptable, évidemment, même si elle a nié avoir tenu ces propos. La sanction est immédiate : point de pénalité. La balle de match ne sera jamais jouée.

Autre coup de sang, deux ans plus tard, lors de sa finale perdue contre Samantha Stosur. L’Australienne, qui mène un set à rien, a l’occasion de prendre le service adverse dans la deuxième manche. Serena Williams croit gagner le point suivant, et lance un tonitruant "Come on !". Le problème, c’est que l’échange n’était pas terminé. Elle le perd, comme le veut le règlement. Au changement de côté suivant, elle s’en prend à l’arbitre de chaise : "Si je vous vois dans un couloir, passez votre chemin. Vous êtes laide à l’intérieur, vous êtes nulle."

L’Américaine a encore dérapé en 2018, toujours en finale de l’US Open. Elle s’était inclinée face à Naomi Osaka, lors d’une rencontre sous haute tension. En début de match, après avoir écopé d’un avertissement pour coaching, elle s’est mise en colère, a traité l’arbitre de voleur et de menteur, a cassé sa raquette. Elle n’a jamais réussi à se calmer, et a fini par prendre un jeu de pénalité. Le débat du coaching a été relancé, après cet incident. Et des accusations de sexisme ont ensuite été proférées par la joueuse, qui a affirmé qu’un homme n’aurait jamais été sanctionné aussi durement, après avoir perdu la maîtrise de ses nerfs.