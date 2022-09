Elle était loin d’être la favorite et pourtant Serena Williams a terrassé, au bout du suspense et d’une partie haletante, la 2e mondiale, Anett Kontaveit. Un exploit qui permet à l’Américaine, fêtée comme une rockstar pour ce qui pourrait être son dernier tournoi, de poursuivre sa route et se qualifier pour le 3e tour.

Forcément, après ce combat titanesque, c’était la fierté qui prédominait. Celle d’avoir su se surpasser pour remporter une victoire que peu d’observateurs auraient osé pronostiquer : "J’ai l’impression d’avoir déjà gagné", a-t-elle déclaré, au moment où on lui demandait où elle était allée puiser cette force mentale et physique.

"Je ne peux pas me projeter aussi loin" a ensuite répondu la lauréate de 23 tournois du Grand Chelem, à la question de savoir si elle pouvait remporter le tournoi. "J’en suis là ce soir. Je m’amuse et je me fais plaisir. Honnêtement, j’ai joué tellement de matches difficiles depuis je ne sais plus quand, que j’ai l’impression que ce sera vraiment, vraiment difficile de bien me préparer pour chaque adversaire."