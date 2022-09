Serena Williams salue son collègue retraité Federer: "Tu as inspiré des millions de personnes - dont moi"

Serena Williams a rendu hommage jeudi à Roger Federer en assurant qu'elle faisait partie des "millions de persones" que le Suisse avait "inspirés", et lui a souhaité la "bienvenue au club des retraités", que partageront bientôt ces deux monstres sacrés du tennis.

"Nos chemins ont toujours été si similaires, si semblables. Tu as inspiré des millions et des millions de personnes - dont moi - et nous ne l'oublierons jamais", a écrit sur sa page Instagram l'Américaine de 40 ans, qui vient elle-même de prendre sa retraite.