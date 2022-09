Serena Williams était-elle la plus grande joueuse de tennis de l’histoire ?

Son père Richard Williams a dit Vénus et Serena, alors âgées de 10 ans,"ta sœur deviendra la meilleure joueuse du monde et toi la meilleure de l’histoire." C’était son plan, un plan qui a fonctionné mais pour deux championnes comme cela, combien de vies d’enfants brisées au nom de l’ambition des parents.

Les sœurs Williams étaient obligées d’avoir des bons points avant d’aller s’entraîner. Plus jeunes, il les a souvent sorties du circuit des matchs pour éviter qu’elles ne succombent à la pression. Il savait que Venus et Serena allaient rapidement s’ériger en modèle pour toutes les jeunes sportives afro-descendantes et il ne voulait pas leur imposer d’être ce symbole. Ce rôle-là était trop grand pour ces filles.