Serena Williams et la famille : la prédiction d’un père, l’amour d’une sœur

Il faudra s’y habituer, Serena Williams ne sera bientôt plus une joueuse de tennis professionnelle. Elle n’a pas annoncé la date de sa future retraite, mais il paraît logique qu’elle s’en aille à l’issue du prochain US Open.

A cause de l’écrasant palmarès de sa cadette, Venus Williams risque bien de ne pas conserver, dans la mémoire collective, la place qu’elle mérite, malgré ses sept victoires en Grand Chelem en simple. Individuellement, en tout cas. D’ailleurs, qui aurait été capable de donner d’emblée le nombre de victoires en Grand Chelem de l’aînée de la famille ? Venus sera toujours associée à Serena, on parlera toujours de "Venus et Serena Williams", on évoquera toujours la rivalité sportive entre les deux sœurs, et leurs face-à-face au plus haut niveau. Venus le sait sans doute. Elle aurait pu prendre ombrage du poids familial, et développer une forme de jalousie. Mais non, au contraire…

Venus et Serena Williams ne sont pas seulement des sœurs. Elles ont toujours été, et elles resteront, les deux meilleures amies du monde. Souvent rivales sur le court, mais jamais ennemies. "Même si j’avais perdu cette finale contre elle, cela n’aurait pas été une défaite", a déclaré Serena, après avoir gagné son 23e et dernier Grand Chelem, en janvier 2017, aux dépens de son aînée. "Je suis tellement heureuse de sa victoire", a ajouté la perdante, répétant ce qu’elle n’avait cessé de dire depuis des années, qu’elle détestait voir Serena perdre, même contre elle. "Il est impossible de nous battre", s’était exclamé Venus, à Wimbledon, en 2001. Elle laissait entendre que peu importe qui serait la meilleure des deux, c’est une Williams qui figurerait au palmarès.

Et quand elles étaient partenaires, leur complicité était encore plus flagrante. Ensemble, elles ont gagné quatorze tournois du Grand Chelem et trois médailles d’or olympiques en double.