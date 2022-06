Serena Williams, à bout physiquement, éliminée d'entrée par la Française Harmony Tan, 115e mondiale

En face, Tan, 24 ans, l'a fait courir autant que possible, en avant, en arrière, sur les côtés. Williams, visiblement et assez logiquement à court physiquement, a terminé exténuée tandis que la Française, qui participait à son premier Wimbledon, n'en revenait pas. "Quand j'ai vu le tirage au sort, j'ai eu très peur. Je suis si émue que je ne trouve pas les mots... Elle est une superstar, je l'ai regardée si souvent à la télévision que pour mon premier Wimbledon, c'est... whaou !", a commenté Tan.

La Française aurait même pu terminer un peu plus tôt mais Williams a sauvé la première balle de match à 6-5 dans le troisième set avant d'emmener la partie dans le super-tie break. L'Américaine s'est alors rapidement détachée 4-0 et semblait se diriger vers une victoire... mais elle n'a pas su conserver son avantage et a fini par s'incliner.

Serena avait repris la compétition à la surprise générale la semaine dernière en double à Eastbourne, associée à la Tunisienne Ons Jabeur (alors 3e mondiale en simple). Septuple championne du Majeur sur gazon et ex-N.1 mondiale incontestée, Serena Williams est redescendue au 1.204e rang mondial et a reçu une invitation pour pouvoir entrer dans le tableau principal. En juillet 2021, blessée à une cuisse, elle avait été contrainte à l'abandon au premier tour face à la Bélarusse Aliaksandra Sasnovich (100e mondiale), alors qu'elle était au 8e rang de la WTA. Cinq ans et demi après avoir remporté son 23e titre du Grand Chelem, à l'Open d'Australie, l'Américaine espère toujours en remporter un 24e pour égaler le record de Margaret Court. Elle en a eu deux fois l'occasion à Wimbledon mais a perdu en finale en 2018 puis en 2019.

Au deuxième tour, Tan affrontera l'Espagnole Sara Sorribes Tormo, 45e mondiale et tête de série N.32. Au premier tour, la partenaire de Kirsten Flipkens en double l'a emporté 6-2, 6-1 contre la qualifiée américaine Christina McHale (WTA 261).